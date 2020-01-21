Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

Диетологи объяснили, что кушать для того, чтобы ускорить обмен веществ в организме.От скорости метаболизма зависит многое. Чем он медленнее, тем хуже человек выглядит и, как правило, обладает большим количеством лишних килограммов. Если правильно питаться и ускорить обмен веществ, то и похудеть получится быстрее, и здоровье улучшиться во всех его сферах.При замедленном метаболизме нередко возникают запоры, метеоризм, вздутие живота и прочие проблемы, доставляющие дискомфорт и страдания человеку.Эксперты в области здорового питания подсказали, какие продукты обладают свойством ускорять обмен веществ:Натуральный кофе. Может похвастаться легким слабительным свойством, стимулирующим перистальтику кишечника.Цитрусовые фрукты. Быстро усваиваются в организме, еще и помогают сжигать жиры и выводить и из желудочно-кишечного тракта.Цельнозерновые и злаковые продукты. В них много грубой клетчатки, которая благотворно воздействует на пищеварение.Яблоки. Способствуют ускорению метаболизма, так как мягко очищают кишечник и, как цитрусовые, обладают способностью сжигать жировые клетки.Орехи. Это полноценные источники ненасыщенных жирных кислот, принимающих активное участие в процессах пищеварения. Благодаря им кишечник работает, как часы.Рыба и морепродукты. Эта категория продуктов буквально «разгоняет» обмен веществ, а все потому, что содержит белок, на переваривание и усвоение которого органы пищеварения тратят много энергии.Зеленый чай. Необычайно полезный напиток, активизирующий работу ЖКТ и мягко очищающий его от вредных веществ.Диетологи рекомендуют включать эти продукты в меню каждый день, тогда проблем с обменом веществ и всех вытекающих отсюда последствий у вас не возникнет.