Эксперты рассказали, как снизить риск заболеваний вызванных алкоголем

Регулярное употребление алкоголя стало нормой повседневной жизни, особенно в больших городах. Медики назвали способы снизить риск заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, об этом сообщило издание Times Now.В наши дни выпивка привычно рассматривается как способ снять стресс и почувствовать себя лучше. Эта тенденция привела к увеличению случаев смерти от болезней печени и других заболеваний, связанных с алкоголем, констатируют американские медики. В 1999 году среди американцев было зарегистрировано около 36 000 случаев смерти, ассоциированных с употреблением спиртного. В 2017 году эта цифра была уже вдвое выше и составляла 73 000.Медики рассказали, какие меры могут помочь людям снизить риск заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, и жить более здоровой и продолжительной жизнью.Упражнения. Физические упражнения могут в некоторой степени устранить вред, нанесенный алкоголем организму. Будьте физически активны регулярно – это помогает сохранить печень здоровой, вывести токсины из организма и уменьшить активность свободных радикалов.Гидроокись. Алкоголь является мочегонным средством, что означает: организм обезвоживается. Между тем, гидратация чрезвычайно важна для здоровья, поэтому когда вы употребляете спиртное, пейте также достаточно много воды, чтобы противостоять воздействию алкоголя и его эффекту обезвоживания.Качественные напитки. Если уж вы употребляете алкоголь, следите за тем, чтобы он был качественным. Кроме того, не стоит пить напитков на основе алкоголя и многочисленных составляющих, в особенности, сахара. Подобные напитки – настоящий удар по поджелудочной и печени.Ешьте здоровую пищу. Выпивая, вы обязательно чем-нибудь перекусите. Убедитесь, что эти закуски полезны для здоровья. Жареная и нездоровая пища, а также другие нездоровые продукты питания могут усугубить вред, нанесенный алкоголем телу, привести к ожирению и повысить риск заболеваний.