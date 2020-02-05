Медики назвали 3 типа продуктов, увеличивающих висцеральный жир на животе

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Висцеральный жир, копящийся в области живота, может вызывать целый ряд проблем со здоровьем. Существуют продукты, которые увеличивают количество этого опасного жира, сообщает издание Express.Висцеральный жир характеризуется глубоким отложением в брюшной полости - он обволакивает сердце, печень, почки, поджелудочную железу и пронизывает мышцы. Британские медики предупреждают: данный тип жира очень опасен Один из экспертов, доктор Дэвид Хаслам, отметил, что он буквально токсичен для организма.«Висцеральный жир может показаться инертным комком сала на животе, но на самом деле он очень активен и постоянно перекачивает яды в кровь. Следствием этого может стать воспаление толстой кишки и стенок артерий, развитие сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака», - пояснил специалист.Эксперты констатируют, что существуют продукты, употребление которых побуждает жир на животе расти. Ими названы три типа таких продуктов.Простые углеводы. В отличие от сложных углеводов, которые нормализуют уровень сахара в крови и поддерживают стабильный уровень энергии, простые углеводы провоцируют резкие выбросы сахара и инсулина в кровь. Их регулярное употребление в течение длительного времени может привести к инсулинорезистентности, с которой ассоциировано воспаление, вызывающее развитие ожирения и других патологических процессов.Источниками простых углеводов являются продукты из белой муки, сладости, белый рис, алкоголь.Вредные жиры. По словам специалистов, увеличению висцерального жира способствуют три типа пищевых жиров, которые также провоцируют развитие воспаления, - к ним относятся трансжиры, насыщенные жиры и жиры омега-6. Они, в основном, встречаются в выпечке и жареных продуктах.Медики подчеркивают: эти жиры не только ведут к увеличению живота, также они могут влиять на болезни сердца и инсульты.Переработанное мясо. Диетолог Джули Ротенберг подсказывает: данный продукт трудно переваривается и надолго «застревает» в кишечнике. Это может обернуться нарушением пищеварения и откладыванием в запасы жира тех питательных компонентов, которые должны быть усвоены ради производства энергии. Ограничение или полное исключение обработанного мяса из рациона помогает избавиться от висцерального жира.