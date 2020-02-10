Как увеличить сжигание жира: 4 совета профессора спортивной медицины

Вы усердно тренируетесь, но в мышцах слишком много жира? Живот не хочет уходить? Тогда следуйте четырем простым советам по сжиганию жира. Профессор спортивной медицины Инго Фробозе из Немецкого спортивного университета в Кельне объясняет, как сделать процесс сжигания жира активным.Тренировка на выносливостьПо словам профессора, спорт на выносливость помогает. Сжигание жира лучше всего работает при умеренных нагрузках."Пульс должен быть около 180 ударов минус возраст. Полчаса упражнений - езда на велосипеде, бег или плавание. Я не рекомендую увеличивать интенсивность нагрузки, но занимайтесь дольше. Любой, кто бежал полчаса, может попробовать себя в 45-минутном занятии".Силовые тренировкиПрофессор рекомендует не только заниматься спортом на выносливость, но и тренировать силу - это косвенно увеличивает сжигание жира.«Чтобы тело сжигало жир даже в состоянии покоя, важны большие мышцы - тренируйтесь с весом».Диета для хорошего жирового обмена"Утром вы должны сначала поддержать тело энергией. Питательные вещества лучше употреблять в полдень. Богатая белками прием пищи вечером. Это может означать: овсяная каша по утрам, жареные овощи или салат в полдень, курица или творог вечером".ЧайУскорьте сжигание жира при помощи специальных продуктов - они увеличивают жировой обмен."Подходит черный, зеленый и белый чай», - говорит профессор спортивной медицины. - Все, что стимулирует обмен веществ, оказывает положительное влияние. К ним относятся, например, имбирный или чай с женьшенем. Добавляйте в еду перец чили, другие пряности".