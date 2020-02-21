Кому полезны и вредны финики

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Эти плоды не только питательны и вкусны, они обладают и целым набором полезных свойств для здоровья. Впрочем, употреблять их рекомендуется не всем.Надо помнить, что финики - сладкий фрукт. Почти на 70% они состоят из сахаров, так что жертвам диабета, людям с лишним весом и ожирением финики не рекомендуются. Это не лучший выбор для тех, кто страдает от язвенной болезни и гастритов с повышенной кислотностью. В состав фиников входят грубые волокна, раздражающие слизистую желудка и кишечника. Зато если вы столкнулись с хроническими или периодическими запорами, финики помогут укрепить здоровье и снизить количество обострений.При камнях в почках и воспалительной болезни подагре финики можно и нужно употреблять. Эти фрукты не содержат пуринов, конечным продуктом распада которых является вызывающая обострения болезней мочевая кислота. В финиках много железа и калия, весьма полезного для работы сердца. Если вы страдаете от сердечно-сосудистых болезней, обязательно употребляйте эти замечательные плоды (при отсутствии проблем с кишечником и желудком). Железо насыщает кровь кислородом, позволяя клеткам лучше "дышать".Большую ценность представляет китайский финик унаби. Он известен высоким уровнем аскорбиновой кислоты - в 100 г до 1 100 мг. В унаби также высокое содержание витамина С, укрепляющего иммунитет и очень полезно для разных аспектов нашего здоровья.