Ученые обнаружили, каким образом оливковое масло продлевает жизнь

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Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты открывают потенциальный новый способ влияния диеты на болезни, связанные со старением.Ключ - оливковое масло.Оливковое масло в средиземноморской диете может служить ключом к увеличению продолжительности жизни и уменьшению связанных со старением заболеваний. Результаты были опубликованы в журнале Molecular Cell.Красное вино или оливковое масло?Ранние исследования показали, что красное вино - основной фактор пользы для здоровья рациона средиземноморья, поскольку оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующие определенный путь в клетках, увеличивающий продолжительность жизни.Последние работы предполагает, что жир в оливковом масле на самом деле активирует этот путь.Одного масла недостаточноУпотребления оливкового масла недостаточно, чтобы получить преимущества для здоровья. Исследования показывают, что в сочетании с ограничением потребления калорий и физическими упражнениями, эффект от оливкового масла наиболее выражен.«Мы обнаружили, что способ, которым этот жир работает, заключается в том, что сначала он должен храниться в микроскопических соединениях, называемых липидными капельками - так клетки накапливают жир, полезные эффекты реализуются.Мы хотим понять биологию, перевести ее на людей, надеясь изменить парадигму здравоохранения", - сказал главный автор исследования.