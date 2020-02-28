Средство от кашля нового поколения помогает в самых безнадежных случаях
В рамках эксперимента к тестам привлекли 253 добровольцев, страдавших от кашля. В остальном у них проблем со здоровьем не было. Однако добровольцы не реагировали на стандартную терапию. Попытки вылечить кашель продолжались в среднем 14,5 года. Эксперимент длился 12 недель.
Добровольцам давали или плацебо, или Gefapixant (дозировка 7,5, 20 или 50 миллиграммов) дважды в день в течение 84 дней. При этом сами участники эксперимента не знали, какое средство получали. До начала эксперимента добровольцы совершали примерно 24-29 покашливаний в час. В итоге у получавших Gefapixant количество покашливаний сократилось до 11 раз в час. В плацебо-группе показатель составил 18 раз.
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