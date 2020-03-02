Медики сделали впечатляющее открытие о лечении сахарного диабета

Инсулин-секретирующие бета-клетки выполняют важную функцию.Ученые нашли способ, который поможет побороть сложные формы такого распространенного заболевания, как сахарный диабет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Открытие принадлежит специалистам Вашингтонского университета.Так, в ходе их исследования был определен способ заставить плюрипотентные клетки, способные превращаться в любые ткани организма, трансформироваться в бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.«Когда модифицированные клетки пересаживали мышам с тяжелой формой диабета, состояние животных быстро улучшилось. В течение двух недель уровень глюкозы в крови грызунов нормализовался и оставался низким в течение многих месяцев», – заявили ученые.По их словам, новый метод позволяет уменьшить число побочных клеток других типов, образующихся из плюрипотентных.Отмечается, что вместе с бета-клетками часто формируются другие клетки поджелудочной железы и печени. Они не являются вредными, но и не играют роли в контроле глюкозы, а также ограничивают лечебный эффект от стволовых клеток.Специалисты убеждены, что результаты исследования помогут разработать эффективное лечение диабета в будущем, если эксперименты успешно пройдут с участием людей.