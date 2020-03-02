Медики рассказали, какие сорта меда более опасные

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Не стоит им злоупотреблять.Медики предупредили о том, что всеми любимый и известный мед является не только полезным, но в некоторых случаях обладает свойствами, опасными для здоровья и жизни человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.Мед с давних времен считается чуть ли не лекарственным препаратом, поэтому его употребляют в профилактических целях, а также при лечении многих заболеваний. Этот продукт обладает антибактериальными свойствами, противомикробным воздействием, противоопухолевым и антиоксидантным. С помощью меда традиционная и альтернативная медицина лечит инфекции горла, астму, воспалительные процессы на коже, туберкулез, язвы и много других заболеваний различной этиологии.Однако медики считают, что несмотря на множество полезных веществ, которые входят в состав меда, не все его сорта одинаково полезны.Речь идет о липовом меде, цветочном, гречишном и некоторых других.Дело в том, что растения, с которых пчелы собирают пыльцу, могут быть потенциально опасными для человека. Так, для насекомых, например, багульник и азазалия — опасные цветы, мед из которых может привести к летальному исходу.Также в липовом меде содержится ферезол, который очень полезен при обеззараживании ран, однако пагубно воздействует на организм человека с плохой свертываемостью крови, что может вызвать обильные кровотечения. Цветочный мед полезен, однако губителен для аллергиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Гречишный мед категорически противопоказан диабетикам, так как состоит наполовину из фруктозы и глюкозы, что чревато тяжелыми последствиями при его употреблении.Поэтому медики рекомендуют употреблять мед очень осторожно.