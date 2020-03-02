Как безболезненно отказаться от сахара и похудеть за 2 недели

Если отказаться от сахара, можно похудеть и улучшить свое здоровье. Но отказаться сложно, потому что сладкое — это вкусно, многие его любят. Я знаю способ, как отказаться от сахара без мучений и ломок всего за 5 шагов.Шаг #1 — сдать анализы и проконсультироваться с врачамиИзменение рациона может по-разному сказаться на человеке, все зависит от изначального состояния здоровья. Поэтому сначала проконсультируйтесь с гастроэнтерологом и эндокринологом, узнайте о противопоказаниях для вас, сдайте анализы.Отдельно сдайте анализ на хром. Иногда именно его дефицит вызывает тягу к сладкому. Если дефицит обнаружится, пропьете добавки, которые пропишет врач, и зависимость от сахара должна уменьшиться. Но если дефицита нет, добавки хрома не помогут отказаться от сладкого.Шаг #2 — понять, почему мы любим сахарКогда понимаешь, что происходит с организмом, бороться с привычкой легче. Для меня стало открытием, что сладкоежки, какой была и я, не безвольные. Нашу тягу к сладкому вызывают гормоны — это понимание придало мне уверенности в борьбе с сахаром.Когда мы едим, вырабатывается так называемый гормон насыщения — лептин. Он подает мозгу сигнал, что в организм поступило достаточно питательных веществ, и человек чувствует сытость. Но в ответ на сахар и другие «быстрые» углеводы лептин блокируется. Так решила за нас эволюция.Когда первобытный человек ел мамонта, он быстро насыщался. Благодаря лептину съесть много жирного мяса невозможно — центр голода в мозгу блокируется и оно просто не лезет. Поэтому наши предки не съедали все за раз, откладывали запасы еды и выживали холодными зимами. Но если первобытному человеку попадалось фруктовое дерево или дикий мед, он наедался до отвала, потому что лептин блокировался. Теперь понятно, почему иногда чувствуешь, что наелся, но десерт все равно «заходит».Сахар легко перерабатывается в энергию и его удобно хранить в виде гликогена в печени и мышцах, а еще в виде подкожного жира. А раз все так легко, организм всячески старается заставить нас съесть побольше сладкого, чтобы отложить сахар в подкожный жир и с большей вероятностью выжить в голодный год. Поэтому так сложно съесть только один кусочек шоколадки, хочется умять целую плитку — мозг не слышит сигналы лептина. Зато прекрасно слышит сигналы дофамина.Дофамин активирует в коре головного мозга центры удовольствия и поощрения. Он вырабатывается, когда человек достигает целей, занимается спортом или ест сладкое. Поэтому сахар вызывает зависимость, нам его хочется.Есть еще один момент — с аппетитом. Когда вы съедаете сахар или другие углеводы, чувствуется прилив энергии из-за глюкозы. Но потом происходит гиперкомпенсация, сахар в крови падает, мозг посылает сигнал, что надо еще что-то съесть. Поэтому если вы попили сладкий чай с печеньем, через полчаса-час снова потянетесь к холодильнику, хотя голода вроде и нет.Теперь вы знаете, что сладкое вызывает настоящую зависимость, повышает аппетит и не дает насыщения. В этом заинтересован организм. Когда эволюция формировала работу гормонов и мозга, она не учитывала, что однажды вокруг человека будет столько доступных углеводов. Наши предки могли есть только сезонные фрукты, но сейчас мы круглогодично потреблям сахар в больших количествах. Например, средний американец съедает больше 120 грамм сахара в день, канадец — почти 90. 90 грамм сахарного песка это около шести столовых ложек. Каждый день.Шаг #3 — исключить сахарТеперь нужно исключить сахар из своего рациона. Полностью. Если вы не исключите, а просто уменьшите потребление сладкого, будут «ломки» и срывы — их спровоцируют те участки мозга, на которые действует дофамин.Исключить нужно и обычный белый сахар, и так называемый скрытый. Сейчас его добавляют в большинство продуктов, некоторые из них даже считаются полезными. Это соусы, консервы, напитки, мюсли, хлопья, йогурты, соки, хлеб и т. д.Максимально ограничьте крахмал, крупы быстрого приготовления, хлеб, макароны. Под запрет попадают мед и сухофрукты — это тоже быстрые углеводы. Придется ограничить и фрукты, так как в них содержится сахар. К примеру, в одном среднем яблоке около 10 грамм сахара — это две чайные ложки. Конечно, во фруктах есть витамины и полезная клетчатка, но все это можно и нужно получать из овощей, хотя бы на то время, пока не привыкнете к жизни без сладкого. Лучше всего есть сезонные фрукты и ягоды в небольшом количестве.Возможно, сейчас вам кажется, что с такими ограничениями придется тяжело и вы все время будете хотеть есть. Но это не так.Шаг #4 — дополнить рацион полезными жирамиПомните лептин? Он хорошо вырабатывается на жирную пищу. Природные цельные жиры — рыба, мясо, сливочное масло, субпродукты, яйца и т. д. — насыщают и надолго лишают голода.Мой опыт: как только вводишь в рацион насыщенные жиры, появляется спокойное отношение к еде. Перекусывать не хочется, к холодильнику тянешься не каждые полчаса, а только когда действительно голоден.Нас долго учили бояться жиров, особенно насыщенных — животных. Но последние исследования показывают, что насыщенные жиры в адекватном количестве не вредны, а наоборот, снижают риск сердечного приступа и имеют много других полезных влияний на организм.Для начала пересмотрите завтрак. Вместо геркулеса с фруктами и изюмом, съешьте яичницу с беконом и овощами.Вот два завтрака с одинаковой калорийностью. Первый состоит из нежирных продуктов и углеводов, второй — из жира, белка и овощей. А теперь обратите внимание на столбик ГН. Это гликемическая нагрузка. Она показывает, насколько поднимется в крови глюкоза. У высокоуглеводного завтрака показатель 35, у высокожирового — всего 1. Средний показатель гликемической нагрузки — 20, все, что выше, уже считается высоким.Это означает, что после геркулеса наступит гиперкомпенсация и упадет сахар: появится вялость, захочется есть. После яичницы с беконом и овощами резкого падения сахара не будет, а благодаря лептину наступит насыщение.Мой опыт: я описала свой завтрак до отказа от сахара и после. Геркулес давал сытости на 1-2 часа, после чего я садилась пить чай с печеньем. Завтракая яичницей с беконом, я сыта до обеда.Если отказаться от сахара и ничего не менять, будет сложно. Если сократить углеводы и увеличить жиры, будет легко, сытно и вкусно.Шаг #5 — запастись сладостями без сахараНе исключено, что сладкого все равно захочется. Например, в состоянии стресса или напомнит о себе привычка есть десерт после обеда. А может вам просто не нравится пить чай без сахара. Тогда помогут сахарозаменители.Бывают натуральные сахарозаменители, например, стевия и эритрол. Их не рекомендуют есть много, но чтобы держаться без сладкого, много и не нужно. Можно иногда делать десерт на сахзаме или добавлять ложку в чай.Пары пачек натурального сахарозаменителя мне хватает на полгода. Где-то раз в неделю, если хочется чай с чем-то, я делаю в микроволновке кекс в чашке (яйцо + какао + разрыхлитель + сахзам). Этого хватает, чтобы договориться с мозгом и продолжить жизнь без сахара.Конечно, если очень хочется, можно съесть и сладкое. Но это как человеку, бросающему курить, дать сигарету — он ощутит вкус и, скорее всего, сорвется.Результаты отказа от сахараЯ прошла 5 шагов, описанные в статье. Всего за 2 недели я похудела на 4 кг, хорошо потеряла в объемах и стала лучше себя чувствовать. Потом отвесы пошли медленнее: за 3 и 4 неделю -1 кг. Итог: -5 кг за месяц без занятий спортом и чувства голода.Сахар задерживает воду, поэтому когда его исключаешь, хорошо сходит отечность, тело становится суше.Важно! Если вы решите отказаться от сахара по предложенному мной методу, нужно будет восполнять электролиты — калий, магний и натрий, потому что они вымываются с лишней жидкостью. Натрий я получаю из гималайской соли, а калий и магний пью в добавках, которые прописал врач.Какие еще произошли перемены:Полностью исчезло вздутие живота. Раньше даже на правильном питании к вечеру живот становился как барабан и создавал дискомфорт. Без сахара живот отлично подтягивается без особых усилий даже после еды.Очистилась кожа.Появилось ровное отношение к еде, не хочется перекусывать вкусняшками.Стал более глубокий сон, утром чувствую себя бодрее.Можно ли отказаться от сахара другими методами? Наверно, да. Если вы их знаете, поделитесь в комментариях. А если хотите отказаться от сахара, как это сделала я, то:— сдайте анализы и проконсультируйтесь с врачами;— изучите, как сахар действует на ваш организм;— полностью исключите сахар и быстрые углеводы, максимально ограничьте фрукты;— добавьте в рацион цельные жиры, перестаньте бояться жира;— запаситесь сахарозаменителем, чтобы избежать срыва на сладкое.Эта статья — всего лишь опыт одного человека, который оказался успешным и вдохновил поделиться результатами. Вам может не понравиться этот способ или просто не подойти, конечно, это ваше право и ваша жизнь. Как бы там ни было, во время отказа от сладкого следите за своим состоянием, прислушивайтесь к организму и не тяните с обращениями к врачу, как только почувствуете себя плохо.