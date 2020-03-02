Медики рассказали, почему опасно не есть овощи
Специалисты из Canadian Longitudinal Study on Aging shows потратили немало времени на то, чтобы установить связь между употреблением в пищу достаточного количества фруктов и овощей и постоянным состоянием тревоги, даже когда на то нет особой причины.
Как утверждают ученые, чтобы предупредить данный вид психического расстройства необходимо съедать не менее трех разных плодов каждый день. Таким образом, шансы на то, что вы будете переживать по каждому пустяку уменьшатся на 24% в сравнении с теми, кто отказывает себе в растительном рационе по какой-либо причине.
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