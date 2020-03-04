Немецкие медики назвали 3 признака того, что человек съедает слишком много сахара

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Проблемы с кожей, усталость и рассеянность, частые инфекции – эти признаки могут говорить о том, что человеком съедается слишком много сахара, рассказали немецкие специалисты в журнале Focus.Как сообщает MedikForum.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует максимум шесть чайных ложек сахара, около 25 граммов в день. Немецкие медики констатируют: многие люди съедают незаметно для себя гораздо большее количество. По их словам, на подобное злоупотребление могут указывать следующие признаки.Усталость и трудности с концентрацией внимания. Ученые отмечают: много съедаемого сахара снижает выработку гормона орексина, который обеспечивает организму бодрствующее состояние. В результате возникают сонливость, упадок сил. Кроме того, обилие сахара в питании способствует резким колебаниям концентрации глюкозы в крови, что также может вызывать потерю энергии и когнитивные проблемы – неспособность сосредотачиваться, ясно мыслить.Проблемы с кожей. Немецкие медики предупреждают: съедаемый человеком сахар может вступать в реакцию с белками, в том числе коллагеном, эластином, которые обеспечивают здоровый, вид кожи, упругость и гладкость. Сухая, дряблая, проблемная кожа, регулярные воспаления, экзема могут быть результатом его избыточного потребления.Частые простуды. Еще один признак того, что человек съедает слишком много сахара. Врачи поясняют, что такая привычка ослабляет иммунную систему. Она способствует сгущению крови, которое замедляет кровообращение и с ним – выведение из организма нежелательных, потенциально токсичных веществ. К тому же любители продуктов, содержащих сахар, обычно придерживаются питания с низким содержанием витаминов, минералов и других полезных микроэлементов, что плохо сказывается на иммунитете.