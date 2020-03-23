Ученые установили, как можно повлиять на продолжительность жизни человека

Специалисты из Национального института здравоохранения и социального обеспечения (National Institute for Health and Welfare) выяснили, что продолжительность жизни зависит от разных факторов, каждый их который может оказывать различное влияние. Кроме давно известных факторов, связанных с образом жизни человека, существенное значение может иметь, например, и стресс.В исследовании принимали участие мужчины и женщины возрастом от 25 до 74 лет. Проанализировав все полученные данные было установлено, что курение и диабет уменьшают продолжительность жизни мужчин на примерно одинаковое количество времени - это 6,6 и 6,5 лет соответственно. Сильный стресс может привести к тому, что отведенное человеку на Земле время сократится на 2,8 лет. Почти таким же образом (2,4 года) отразится на продолжительности жизни и недостаток физических упражнений. А вот употребление фруктов и овощей в достаточном количество может, наоборот, несколько увеличить продолжительность жизни. Так, при прочих равных условиях фрукты помогут продлить жизнь на 1,4 года, а овощи - на 0,9 года.Аналогичные результаты были получены и в отношении женщин. В частности, курение, диабет и стресс способны сократить продолжительность их жизни на 5,5 лет, 5,3 года и 2,3 года соответственно.Также было отмечено, что влияние вышеуказанных факторов справедливо как для молодой возрастной группы, так и для пожилых людей. Просто в последнем случае оно было несколько меньше в связи с меньшим накопительным эффектом.По мнению исследователей, результаты их работы помогут выработать более эффективные способы оказания помощи людям, как минимум, в плане информирования населения о пользе здорового образа жизни, но уже с цифровыми показателями.