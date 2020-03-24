Пешая ходьба снижает артериальное давление

Новое исследование показало, что любители гулять пешком имеют более низкое артериальное давление. Это ещё одно доказательство теории о том, что физическая активность полезна для сердечно-сосудистой системы.Аномально высокое артериальное давление или гипертония имеется почти у каждого второго взрослого жителя нашей страны. Это один из главных факторов риска тяжёлых нарушений в работе сердца и сосудов, особенно часто гипертония приводит к инсультам. Предыдущие исследования показали, что одним из способов профилактики артериального давления являются регулярные физические нагрузки. Это и подтвердило новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые обнаружили связь между обьемом пеших прогулок и показателями давления.Ученые проанализировали информацию от 638 человек, носивших специальные фитнес-браслеты не менее 5 часов каждый день. Эти браслеты подсчитывали количество сделанных шагов в ежедневном режиме. Дома добровольцев также просили с помощью тонометра еженедельно замерять артериальное давление. Эксперимент продлился 5 месяцев, и было установлено, что среднее систолическое давление у его участников составляет 122 мм ртутного столба, а среднее диастолическое 76 мм. Это абсолютно нормальные показатели артериального давления.Авторы исследования обнаружили, что если человек каждый день делал по 10 000 шагов, то уровень его систолического давления сокращался на 2,25 пункта ниже, чем у тех, кто делал 5 000 шагов. У обычного участника этого пятимесячного наблюдения количество шагов в день составляло 7 500. Это наблюдательное исследование, не доказавшее причины и следствия, но его авторы подчеркивают, что регулярная физическая активность защищает здоровье сердечно-сосудистой системы.