Коронавирус оказался более живучим

Коронавирус, который привел к пандемии и массовой смертности по всему миру, может выживать на поверхностях до 17 дней. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США, пишет CNBC.Исследователи изучили случай заражения на круизном лайнере. Как выяснилось, Covid-2019 продолжал жить на борту японского судна "Diamond Princess" в Калифорнии до 17 дней и живет на поверхностях гораздо дольше, чем показывали предыдущие исследования.Пассажиров и членов экипажа поместили в карантин на борту после того, как предыдущие гости "Diamond Princess", у которых не было никаких симптомов, оказались инфицированными коронавирусом. Результаты анализов, проведенных после высадки пассажиров на берег, это подтвердили.Вирус обнаружили на различных поверхностях в каютах по истечению 17 дней после высадки людей. Ученые отметили, что это не означает, что Covid-2019 размножается на поверхности.“COVID-19 на круизных судах создает риск быстрого распространения болезней, вызывая вспышки среди уязвимой группы населения, и требуются активные усилия по сдерживанию распространения”, — говорится в исследовании.Ранее ученые заявляли, что вирус продолжает жить на поверхностях, таких как пластик и нержавеющая сталь, до трех дней. Это исследование также показало, что количество вируса, оставшегося на этих поверхностях, со временем уменьшилось.Новое исследование ставит своей целью определить, каким образом “произошла передача через несколько рейсов нескольких судов”.