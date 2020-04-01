11 шагов, которые помогут вам уменьшить вздутие живота

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Независимо от настоящего веса или размера брюк, часто, когда пытаемся натянуть любимые джинсы или юбку, мы замечаем, что живот раздут, из-за чего одежда становится тесной. Эта проблема может быть результатом скопления газов, переедания или признаком определенной болезни. В любом случае большинство из нас хочет избежать такого эффекта. И когда он действительно случается, мы стремимся устранить его как можно быстрее и вернуться к ощущению легкости. Хотите узнать, как уменьшить вздутие живота естественным путем?..1. Уменьшите потребление солиЧрезмерное потребление соли является основной причиной задержки жидкости, которое не только заставляет нас чувствовать себя тяжелее, но и часто вызывает воспаление желудка. Соль в составе приправ, обработанных пищевых продуктов, майонезов или любых других продуктов всегда является врагом для здоровья и организма.2. Пейте больше водыНеобходимо потреблять значительное количество воды ежедневно, чтобы поддерживать надлежащий уровень увлажнения, а также бороться с содержанием жидкости. Эксперты рекомендуют пить не менее 2 литров воды в день, ведь это также поможет предотвратить запоры, которые являются еще одной причиной вздутия живота.3. Ешьте медленноОчень важно найти время, чтобы есть медленно и пережевывать пищу тщательно. Эта привычка способствует хорошему пищеварению, и благодаря этому мы можем предотвратить вздутие живота. Кроме того, те, кто хорошо пережевывает пищу, чувствуют себя сытыми долго, что удерживает их от желания есть все время.4. Избегайте газированных напитковГазированные безалкогольные напитки поддерживают наличие газов внутри нашего организма, в результате чего появляется вздутие живота и метеоризм.5. Ешьте больше фруктов и овощейФрукты и овощи являются самыми полезными продуктами, которые мы можем добавить в рацион, поскольку они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы для правильной работы нашего организма.Эти продукты улучшают пищеварение, предотвращают задержку жидкости, помогают сжигать жиры и борются с неприятным вздутием живота. Больше всего врачи рекомендуют употреблять морковь, апельсины, дыни и персики.6. Уменьшите потребление продуктов, которые производят газыНекоторые продукты, несмотря на то, что они очень питательные, могут вызвать такие раздражающие проблемы, как газы, вздутие живота и метеоризм. Среди этих продуктов: тушеные бобы, горох, чечевица, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, обычная капуста, лук и сладкий перец.Впрочем, не рекомендуется полностью устранять их из рациона, так как они очень полезны для здоровья, но стоит уменьшить их потребление, например, когда у вас важное событие, где вы не хотите внезапно почувствовать вздутие и выйти на люди с раздутым животом.7. Избегайте жареной пищиЖареная пища переваривается медленно и вызывает вздутие живота. Высокое содержание жира и натрия может привести к набору веса и задержке жидкости.8. Ешьте небольшими порциямиДля предотвращения вздутия живота рекомендуется есть маленькими порциями, разделенными на несколько приемов пищи, ведь уменьшенные блюда легче усваиваются и не вызывают вздутие живота.9. Потребляйте умеренное количество клетчаткиКлетчатка является одним из самых рекомендуемых продуктов для содействия хорошему пищеварению и избежания такой проблемы, как запор. Эксперты рекомендуют употреблять продукты, богатые клетчаткой, чтобы уменьшить вздутие живота, похудеть и чувствовать себя сытыми. Однако, вы не должны потреблять избыточное количество клетчатки, так как она может вызвать вздутие живота.10. Выполняйте физические упражненияУпражнения — это лучший способ придать форму животу и в целом улучшить состояние здоровья всего организма. Физическая активность улучшает пищеварительную функцию, уменьшает запор, борется с задержкой жидкости, помогает похудеть и вообще дает нам ощущение благополучия, которое улучшает качество нашей жизни. Для того, чтобы живот был плоским, можно делать упражнения, которые сконцентрированы именно на области живота.11. Соки могут помочь уменьшить вздутие животаНекоторые натуральные соки также могут быстро помочь уменьшить вздутие живота, чтобы фигура была более плоской, стройной и привлекательной.