Предиабет: половина людей с диабетом не знают о диагнозе

Что такое предиабет? Страдающий предиабетом человек имеет повышенный уровень глюкозы в крови. При этом он не такой высокий, чтобы можно было диагностировать у этого пациента диабет.Каждому из нас приходилось слышать о диабете второго типа, поэтому мы хорошо представляем себе опасность этого заболевания. В наши дни распространение диабета приняло характер настоящей эпидемии во всем мире.Организм страдающего диабетом человека теряет способность контролировать уровень сахара в крови. При этом на ранних стадиях диабет не обладает ярко выраженной симптоматикой, что сильно затрудняет диагностику заболевания.Поэтому многое зависит от наших врачей: им необходимо с вниманием относиться ко всем признакам и симптомам, которые появляются у пациентов.Таким образом, если лечащий врач обнаружил у вас предиабет, это означает, что у вас имеется значительный риск развития диабета второго типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсульта.Это очень важно. Поэтому необходимо серьёзно относиться к предиабету и знать, в чем заключается это заболевание и как его контролировать.Именно об этом рассказали специалисты, сообщает health info.Предиабет и повышенный уровень сахара в кровиПредставьте себе, что у вас только что диагностировали предиабет. Означает ли это, что появление диабета неизбежно?Нет. Это значит, что у вас есть высокий риск развития диабета. Предиабет означает, что вам нужно принимать меры, следовать советам врача и регулярно делать необходимые анализы.Серьёзная проблема заключается в том, что, как правило, ни предиабет, ни сам диабет не имеют ярко выраженной симптоматики.С этим нужно быть осторожнее, ведь не обнаруженный вовремя диабет представляет серьёзную опасность для нашего здоровья.Диабет увеличивает риск закупорки артерии, а вместе с этим повышается вероятность появления инсульта и сердечного приступа.Повышение уровня сахара в крови наносит вред нервной системе человека, вызывает боли и онемение в ногах.Из-за этого могут пострадать и микроскопические сосуды сетчатки, что грозит человеку слепотой.Высокий уровень сахара в крови наносит большой вред нашим почкам. Эти органы настолько чувствительны к количеству сахара в крови, что у страдающих диабетом пациентов может развиваться почечная недостаточность.Также из-за повышения уровня сахара в крови нарушаются функции белых клеток крови. Это означает, что наша иммунная система ослабевает, наш организм становится более уязвимым, а мы легче заболеваем.Кто больше других рискует получить предиабет?Пациенты, имеющие случаи диабета в семейном анамнезе.Полные люди.Лица старше 45 лет, пренебрегающие здоровым питанием.Женщины, перенёсшие диабет во время беременности.Люди, имеющие жировые отложения в области живота.Ведущие сидячий образ жизни.Женщины, перенёсшие поликистоз яичников.Каковы симптомы предиабета?Как мы уже говорили раньше, основная проблема предиабета и диабета заключается в том, что эти заболевания на протяжении нескольких первых лет развиваются бессимптомно. Только со временем у них появляются четкие симптомы.Поэтому основная ответственность по обнаружению заболевания лежит на врачах. Им необходимо внимательно изучать историю здоровья пациента и симптомы, которые его беспокоят. Это позволяет им своевременно обнаружить повышение уровня сахара в крови, которое говорит о предиабете.Но при этом и нам необходимо помнить о симптомах, которые должны насторожить:Частые инфекции.Сильное чувство жажды.Хроническая усталость.Частые позывы к мочеиспусканию.Как можно заметить, эти симптомы довольно размытые. Время от времени они могут беспокоить каждого из нас, поэтому зачастую мы не обращаем на них никакого внимания.Поэтому очень важно регулярно проходить медицинское обследование.Какие анализы позволяют обнаружить предиабет?Проба крови на сахар, которая берётся натощак, является самым распространённым анализом. Это обычный анализ крови, способный определить количество содержащейся в ней глюкозы. Для того, чтобы его результаты были верными, анализ проводится как минимум через 8 часов после последнего приёма пищи.В случае, если уровень сахара в крови составляет от 100 до 125 мг/дл., пациенту диагностируют предиабет.В основе другого анализа лежит толерантность к глюкозе. Для этого человеку нужно выпить содержащий глюкозу напиток. Через 2 часа пациенту делают анализ крови, чтобы узнать, как его организм усвоил содержащийся в напитке сахар.Если в этом случае анализ показывает от 140 до 200 мг/дл. глюкозы в крови, можно говорить о предиабете.Как остановить предиабетДля того, чтобы избежать развития диабета или отодвинуть его появление на более поздний срок, рекомендуется подкорректировать некоторые привычки и внимательно следовать советам врача.Для этого рекомендуется внести в свою жизнь некоторые изменения:Возьмите за основу своего питания средиземноморскую диету: включите в свой рацион растительные масла, орехи, бобовые, свежие фрукты…Следите за своим весом.Регулярно выполняйте физические упражнения.Ешьте больше пищи, содержащей витамин D.Ещё раз хотелось бы напомнить, что остановить развитие предиабета, а вместе с ним и диабета, возможно. Настало время внимательнее заботиться о своём здоровье.