Врачи: торопливый приём пищи вызывает риск развития диабета
Литовские медики утверждают, что любители быстрого поглощения пищи страдают от диабета и лишнего веса в 2,5 раза чаще, чем те, кто за столом никуда не торопится. Об этом говорят результаты эксперимента с участием 702 человек.
Ученые пока не выяснили, с чем связана подобная закономерность. Однако, было отмечено, что скорость потребления продуктов напрямую связана с их количеством. Чем больше продуктов съедает человек, тем выше риск развития ожирения и, как следствия, диабета.
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