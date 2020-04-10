Исследователи узнали много нового о депрессивном расстройстве

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Депрессия - одно из самых распространенных психических отклонений. При этом только 40% пациентов реагируют на антидепрессанты сразу, пишет Medical Express. Университет Макгилла и Университетский институт психического здоровья Дугласа пролили свет на развитие депрессии и нашли маркер, говорящий об эффективности терапии. Оказалось, белок GPR56 важен для развития депрессии и стоит за положительным эффектом антидепрессантов.Было проведено исследование изменений активности генов в крови у более 400 пациентов, которых лечили антидепрессантами. Результаты ясно показали, что имели место значительные изменения в уровнях GPR56 у пациентов, которые положительно реагировали на антидепрессанты, но не у пациентов, не отвечающих на лечение, или пациентов, получавших плацебо.При этом GPR56 был также связан с биологическими изменениями в центральной нервной системе, показали эксперименты с мышами и анализ тканей мозга человека. По словам ученых, самые значительные изменения в уровне GPR56 наблюдались в префронтальной коре, важной для регуляции эмоций и для процесса познания.