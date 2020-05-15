Испанские дерматологи объяснили, как на заражение COVID-19 реагирует кожа

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Кожа человека может реагировать на коронавирусную инфекцию нового типа несколькими способами — говорят дерматологи из клиник Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне. Испанские врачи, как пишет "Российская газета", рассказали, как кожные проявления COVID-19 помогают распознать тяжесть болезни.Анализ трех сотен пациентов с коронавирусом показал, что примерно у пятой части больных на коже фиксировались повреждения, напоминающие следы обморожения. Чаще всего такой симптом наблюдается у молодых людей, которые в целом переносят болезнь достаточно легко. "Обморожение" у пациентов с COVID-19 проходило в среднем через 12-20 дней.У 9 процентов пациентов развивалась сыпь, напоминающая везикулярные высыпания при ветряной оспе. Как правило, такая кожная реакция на коронавирус связана с умеренным течением болезни, при котором больные страдают от лихорадки и кашля.У 19 процентов больных проявлялись симптомы "крапивницы" — зуд и шелушение кожи. Этот симптом, как отмечают дерматологи из Испании, фиксируется преимущественно у тяжелых пациентов. Еще более тревожное кожное проявление коронавируса у тяжелых больных — некроз, который развивается на пальцах, а также в области вокруг ушей, подбородка и носа. В этом случае прогнозы неблагоприятные.