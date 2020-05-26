Советы, которые помогут в развитии интуиции

Интуицию, как и любую другую способность, можно тренировать — то есть, если задаться такой целью, то интуицию можно заметно "прокачать". Сайт канала РБК опубликовал рекомендации, которые помогут в этом.Некоторые считают, что развитая интуиция — это некий мистический навык, который является чем-то вроде сверхспособности. Но в реальности за интуицией стоит умение анализировать полученную информацию — как говорится, не нужно быть экстрасенсом, чтобы сопоставить факты и сделать выводы. Но для того, чтобы делать это по-настоящему эффективно, вам понадобится практика.Начать можно с тренировок по визуализации. Они помогают держать в тонусе правое полушарие мозга, отвечающее за творчество, сложные образы и чувства. Специалисты советуют попробовать визуализировать природные виды — для этого примите удобное положение, закройте глаза и представьте место, где вы ощущаете покой и безопасность. Старайтесь представить место как можно более детально — например, если это берег моря, то вообразите себе шум ветра и брызги воды.Другой способ развития интуиции — медитация. Для того, чтобы прокачать "шестое чувство", нужно научиться отключать поток мешающих мыслей, способный вызывать стресс и беспокойство.Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Например, когда соберетесь устраивать перекус, то попробуйте понять, действительно ли вы голодны, или решили поесть просто по привычке? Если вы сделаете верный выбор, то ощутите покой и приятное облегчение.