Составлен "черный список" продуктов, опасных для печени
Основную опасность для печени несет алкоголь. Он может спровоцировать жировую болезнь печени. Вредны ультрапереработанные продукты, в том числе, выпечка и кондитерские изделия. Эти продукты способствуют накоплению жировых отложений в области печени и развитию висцерального ожирения.
Фастфуд, полуфабрикаты и снеки, обилие сахара и соли в пище также опасны для здоровья печени. К тому же, рекомендуется урезать потребление красного мяса, обработанных мясных продуктов вроде колбас и сосисок, сливок и сливочного масла, любых жирных продуктов в рационе.
Распознать нарушения в работе печени можно по усталости, потере аппетита, отечности, болям в животе, изменению цвета стула и мочи, тошноте или рвоте. Следует отказаться от сигарет, наркотиков, контролировать вес и поддерживать должный уровень физической активности. Рацион должен быть разнообразен и включать различные овощи. Диетолог советует потреблять овощи с горьковатым вкусом, например, редис, хрен, баклажаны.
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