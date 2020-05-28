Эпидемиологи: температура окружающей среды влияет на поведение COVID-19

Китайские ученые Университета Ланьчжоу установили, что более половины случаев COVID-19 зафиксировано в регионах с температурой от +5 до +15 градусов по Цельсию. Эксперты анализировали температуру воздуха в связи с распределением случаев инфицирования в мире, пишет Xinhua. Помимо температуры, экспертов также интересовала влажность воздуха.Они учитывали данные приблизительно 3,75 миллиона подтвержденных в мире случаев COVID-19 в 185 странах и регионах с 21 января по 6 мая. Оказалось, в регионах с температурой от +5 до +15 градусов по Цельсию было зарегистрировано 60% подтвержденных случаев COVID-19. Кроме того, примерно 73,8% подтвержденных случаев были сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью от 3 до 10 граммов на кубический метр.По словам ученых, вирус, по-видимому, распространяется в более северных широтах. Здесь концентрация вируса заметно увеличивается в окружающей среде, включая поверхности предметов. Эксперты предупреждают: пандемия COVID-19 может протекать циклически, и вспышки могут повториться в крупных городах в средних широтах осенью 2020 года.