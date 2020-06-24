Пора клещей: как одевать детей, чтобы защитить их от опасных насекомых

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С наступлением жары возникла проблема – появление клещей.Эти коварные насекомые поджидают своих жертв, сидя на земле или в высокой траве, поэтому, отправляясь на природу, или в парк, не забывайте о защите. И, в первую очередь, подумайте о детях. Чтобы малыш не стал жертвой укуса клеща, постарайтесь соблюдать несколько простых правил.Цвет одеждыСпециалисты советуют использовать одежду светлых оттенков — на ней вы быстрее заметите клеща и сможете сбросить его.ПрактичностьЕсли собрались с ребенком в лес, где будет не так жарко в тени, защитите его руки кофтой с длинными рукавами. Никаких футболок!Выбирайте одежду на молнии, а не на пуговицахСамое опасное место в лесу — высокая трава. В процессе ходьбы клещ с легкостью может зацепиться за штанину ребенка и укусить. Чтобы клещ не добрался до кожи в любом случае, обрабатывайте носки и нижнюю часть заправленных в них брюк специальным раствором против клещей.Еще несколько важных нюансовБез защиты нельзя оставлять голову и шею. Одежда с высоким воротом будет приносить дискомфорт в летнее время, но можно повязать на шею ребенку хотя бы легкий шарфик.