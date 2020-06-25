Топ-5 упражнений для тонкой талии, которые быстро избавят от боков и живота

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Если ты пытаешься сжечь жир на боках и животе, чтобы достичь идеальных параметров для своей комплекции, то без правильного питания и эффективных упражнений для талии не обойтись.С питанием все просто: нужно устроить себе дефицит калорий, сократив их дневное потребление на 300-500 ккал. Лучше всего сделать это за счет ограничения количества сахара, мучных изделий, а также жирной и жареной пищи в своем рационе.С тренировками может быть сложнее, ведь некоторые движения для прокачки пресса только увеличат талию в объеме. Чтобы этого не произошло, важно правильно подобрать нагрузку и виды упражнений для талии. Они помогут сжечь жир в области живота и боков (конечно, жир будет сжигаться не только в этих зонах).При попытке получить узкую талию важно понять, что здоровый вес тела является приоритетом. Так, если твой тип фигуры «яблоко», то достичь эталонных параметров, как у девушек с фигурой «песочные часы» невозможно. Тут нужно применить хитрость и параллельно с прокачкой пресса накачать ягодицы. Так талия будет казаться меньше за счет увеличения объема бедер и уменьшения жировой прослойки в области живота. Кстати, именно так и поступают Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.Мы уже писали о том, как накачать ягодицы дома. Теперь расскажем о лучших упражнениях для талии. Они могут также помочь укрепить мышцы кора, спины, и, естественно, пресса.Боковые скручиванияЭто упражнение отлично подходит для разогрева мышц, а также прокачки боковых мышц живота. Ляг на бок, согнув колени под углом 90 градусов. Руки держи за головой, как при стандартных скручиваниях. Выполни боковые скручивания, пытаясь достать локтем до бедра.Выполняй упражнение по 30-50 секунд на каждую сторону. По завершению отдохни 10 секунд и приступай к следующему движению.Повороты корпуса помогут укрепить мышцы кора, поясницы и абдоминальные мышцы. Кроме того, такое движение помогает улучшить осанку. Поэтому упражнение russian twist считается одним из лучших для талии.Сядь на пол, согни ноги в коленях и немного приподними их над полом. Отведи корпус немного назад, чтобы задействовать мышцы пресса. Выполняй повороты корпусом влево-вправо, помогая себе руками. Ноги при этом должны оставаться неподвижными.Если ты не новичок в тренировках, возьми в руки гантель, чтобы усложнить упражнение для талии.Делай повороты корпусом 30-50 секунд и переходи к следующему упражнению.«Велосипед» сидяЭто «олдскульная» программа, тем не менее, весьма эффективная. Правда, такой «велосипед» для тонкой талии немного отличается от классического тем, что корпус нужно поднять как для выполнения поворотов корпусов. Упражнение намного сложнее обычного, но уже на десятой секунде ты почувствуешь каждую мышцу пресса и спины.Сядь на пол, отклони немного корпус назад, а ноги согни в коленях и подними над полом на пару сантиметров. Руки держи за головой. Поочередно тянись локтем к противоположному колену.Выполняй упражнение 30-50 секунд. Отдохни 10 секунд и приступай к следующему.Боковая планка на локте с подъемом коленаЕще одно упражнение, которое отлично укрепляет мышцы всего тела. Работает кор, бицепсы, внутренняя и задняя поверхность бедра, прямая, поперечная, внутренняя и наружная косая мышцы живота. Упражнение не из легких, но результат того стоит.Встань в боковую планку на локте. Опорная нога стоит на полу, свободную поднимай к локтю и опускай обратно к опорной.Делай такие скручивания в планке 30-50 секунд на одну сторону, а затем — на другую.Планка с наклонами бедер в стороныДинамичная планка — одно из самых эффективных упражнений для жиросжигания, поэтому вариантов много не бывает. Этот вид планки поможет быстро уменьшить талию в объемах.Встань в планку на локтях. Поворачивай и опускай бедра, чередуя наклоны в правую и левую стороны.Выполняй данное упражнение на протяжении 30-50 секунд.Отдохни минуту и сделай еще один подход. Таким образом у тебя получится круговая тренировка для талии, которая займет не более 15 минут.Если можешь сделать три подхода — дерзай. Дополни тренировку вакуумом живота, чтобы достичь лучших результатов.