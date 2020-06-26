Свекла официально признана суперпродуктом

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Как передает "Российская газета", специалисты считают, что свекла эффективно регулирует кровяное давление. В ней есть нитраты, превращающиеся в теле в оксид азота, расширяющий сосуды. Именно это позволяет снизить давление, вместе с тем, уменьшив риск инсульта и инфаркта. К тому же, оксид азота усиливает приток крови к головному мозгу.Плюс, свекла способна подавлять воспаление - секрет кроется в беталаине, природном пигменте. А, как известно, воспаление стоит за целым набором заболеваний, включая болезни сердца, рак и поражения мозга. Эксперты ссылаются на исследование спортсменов, пивших свекольный сок. Это идеальный спортивный напиток, уменьшающий усталость, остроту мышечной боли после тренировок (так работают нитраты, снижающие нагрузку на сердце и легкие, параллельно усиливающие работу мышц).В целом свекольный сок, доказали эксперименты с профессиональными велогонщиками, повышает выносливость и способствует улучшению спортивных показателей. Эксперты советуют употреблять свеклу в виде сока, добавлять ее в смузи и салаты в сыром виде. Также полезны натуральные чипсы из свеклы и маринованная свекла.