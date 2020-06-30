Красный свет помогает повысить качество зрения

Университетский колледж Лондона опробовал простой способ улучшения зрения, передает News-medical.net. Ученые предлагают смотреть на красный свет в течение 3 минут в день, и это может значительно повысить качество зрения. Известно: примерно в 40 лет клетки сетчатки начинают деградировать. И этот процесс связан с митохондриями - энергетическими фабриками клеток. Плотность митохондрий является самой высокой в клетках фоторецепторов сетчатки, которые имеют высокие энергетические потребности. В результате сетчатка стареет быстрее, чем другие органы, что приводит к значительному ослаблению функции фоторецепторов - им не хватает энергии, чтобы выполнять свою обычную работу.Как показали ранее проводившиеся на насекомых и животных исследования, улучшение функции фоторецепторов сетчатки возможно при воздействии красного света с длиной волны 670 нанометров. Митохондрии обладают специфическими характеристиками поглощения света, влияющими на их собственные характеристики. Более длинные волны (от 650 до 1000 нанометров) поглощаются и улучшают работу митохондрий, с точки зрения увеличения выработки энергии.В эксперименте с добровольцами приняли участие 24 человека в возрасте от 28 до 72 лет, у которых не было болезней глаз. Состояние зрения и чувствительность сетчатки проверили в самом начале эксперимента и через 2 недели. Все это время добровольцы должны были по три минуты в день использовать специальный фонарик, испускающий луч красного света. Ученые предлагали смотреть на этот луч. В итоге оказалось, что свет никак не повлиял на состояние молодых людей, но улучшил зрение лицам 40 лет и старше. Так, цветовая контрастная чувствительность повысилась на 20%. Улучшения были более значительными в синей части цветового спектра, которая более уязвима при старении.