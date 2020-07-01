Курение кальяна так же опасно, как и курение сигарет

Курение, вне зависимости от типа, приводит к воспалению, жесткости артерий и повреждению ДНК, что чревато целым набором проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ученые, поделившиеся результатами своего исследования в European Heart Journal. В работе сравнивалось курение табачных, электронных сигарет, кальяна и вейпинга.Данное исследование является первым в мире, сравнивающим три вида курения и вейпинг. Исследователи также изучили влияние каждого из типов на состояние здоровья, от сердечно-сосудистых проблем до развития рака.Ученые обнаружили, что было много исследований, показывающих, что в целом табачные сигареты были более вредными, чем электронные. Однако о кальянах не было достаточного количества данных, поэтому доказательства вариабельны. Исследователи говорят, что долгосрочные эффекты кальянов и электронных сигарет должны быть исследованы более тщательно.Между тем, они подчеркивают: «Курение кальяна не менее вредно, чем курение табака, и поэтому не может считаться здоровой альтернативой».