«Мушки» перед глазами: что это на самом деле
Их называют стекловидными помутнениями или миодезопсией. Это мельчайшие частицы, которые находятся внутри глаза в стекловидном теле. Наш мозг их часто не замечает, однако если посмотреть на что-то светлое и яркое, например, на небо или белую стену, «мушки» сразу же проявляются. Также они могут появиться после того, как человек испытает сильный стресс или физические нагрузки.
Однако в некоторых случаях мелькание «мушек»» перед глазами — симптом очень серьезных проблем в организме:
Остеохондроз шейного отдела позвоночника — происходит из-за нарушения нормального кровяного давления в позвоночных артериях, которые должны снабжать мозг кровью.
Анемия — во время анемии почти беспрерывно происходит мелькание белых «мушек» перед глазами.
Дефицит магния.
Черепно-мозговая травма.
И многие другие.
Если «мушки» появляются очень редко и на короткое время, то они не представляют опасности. Но если они проявляются часто, то следует проверить зрение, а также сердце и мозговое кровообращение.
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