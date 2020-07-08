Спать на левом боку: опасно ли это на самом деле

Одни люди не задумываются о том, в какой позе они спят, другие же, напротив, подходят к этому вопросу со всей серьезностью. Так, последние убеждены, что спать на левом боку крайне опасно для сердца. Но правда ли это? Выяснял "Рамблер".Как оказалось, даже терапевты не могут прийти к единому мнению, пытаясь ответить на этот вопрос. Некоторые медики убеждены, что на левом боку действительно не стоит спать, особенно детям, — якобы в таком положении увеличивается давление на сердце.Однако сторонники этой теории забывают о том, что, если спать на другом боку, на сердце будет оказывать давление легкое.Другие врачи, напротив, убеждены, что сон на левом боку крайне полезен, ведь он активизирует пищеварительные функции. А вот спать на правом боку, по мнению тех же специалистов, — не рекомендуется, поскольку такой сон плохо влияет на лимфатическую систему.В любом случае достоверных исследований, подтверждающих правильность тех или иных рекомендаций на данный момент не существует. Но при этом большая часть медиков убеждена, что залог здоровья — не поза, в которой спит человек. Самое главное — следить за своим организмом, не переедать на ночь и постараться избавиться от тревожных мыслей.Не лишним также будет приобрести ортопедический матрас и подушку. В этом случае, в какой бы позе вы не заснули, тело и организм скажут вам только "спасибо".