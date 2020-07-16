3 лучших натуральных средства для быстрого избавления от прыщей и воспалений кожи

Среди натуральных средств, помогающих добиться здоровой чистой кожи, одними из лучших являются масло чайного дерева, зеленый чай, алоэ вера. О том, как использовать их для быстрого избавления от прыщей и воспалений, рассказали эксперты портала Health Line.Масло чайного дерева. Оно эффективно борется с бактериями, вызывающими прыщи. Исследование показало, что гель, содержащий 5% масла чайного дерева, уменьшает их наравне с лосьоном, содержащим 5% бензоилпероксида (распространенный продукт от прыщей). Бонус использования масла – оно сокращает количество побочных эффектов, включая сухость, раздражение, жжение кожи.Внимание! Масло чайного дерева является очень мощным натуральным средством и никогда не должно наноситься неразбавленным на кожу, его нужно разбавлять маслом-носителем. Перед применением необходимо всегда выполнять пробный тест, позволяющий выявить аллергенность этого средства для кожи конкретного человека.Как использоватьСмешайте 1 каплю масла чайного дерева с 1 чайной ложкой масла-носителя.Обмакните в смесь ватный тампон, палочку и нанесите точечно на прыщи.Нанесите увлажняющий крем.Повторите процесс 1-2 раза в день.Зеленый чай. Содержит флавоноиды и дубильные вещества, помогающие бороться с воспалением и бактериями, провоцирующими появление прыщей. Входящий в его состав мощный антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) снижает выработку кожного сала, оздоровляет кожу, склонную к акне. Разные исследования показали, что люди с прыщами испытывают значительно меньшую выработку кожного сала, когда наносят на кожу 2-3% экстракт зеленого чаяКак использоватьПоварите зеленый чай в кипящей воде 3-4 минуты.Дайте остыть.Обработайте кожу смоченным в нем ватным тампоном или используйте бутылку с распылителем.После нанесения оставьте средство на 10 минут или на ночь, затем ополосните лицо водой.Применяйте 1-2 раза в день. Состав может храниться в холодильнике до двух недель.Алоэ вера. Растение содержит лупеол, салициловую кислоту, азот мочевины, коричную кислоту, фенолы и серу, которые ингибируют бактерии, вызывающие прыщи. По словам специалистов, средство способствует избавлению от угрей самостоятельно и в сочетании с другими продуктами, лекарствами.Как использоватьСоскребите гель с листьев алоэ ложкой.Нанесите на воспалительные участки тампоном или ватной палочкой. Можете сначала применить другое средство от прыщей, добавив к нему гель алоэ.Повторяйте 1-2 раза в день или по желанию.