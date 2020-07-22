Потеря волосков внутреннего уха - скрытая причина старческой тугоухости

В ходе нового исследования ученые определили неожиданную причину возрастной глухоты. Оказывается, нередко этому явлению предшествует потеря волосков внутреннего уха.В ходе изучения тканей человеческого уха ученые продемонстрировали, что возрастная потеря слуха или старческая тугоухость в значительной степени вызывается повреждениями волосяных ( сенсорных) клеток волосков внутреннего уха, которые трансформируют вызванные звуками вибрации в электрические сигналы, передаваемые мозгу через слуховой нерв. Результаты исследования бросают вызов господствующей на протяжении последних 60 лет точке зрения о том, что возрастная тугоухость преимущественно провоцируется повреждениями улитки внутреннего уха (stria vascularis) - клеточной батарейке, питающей процессы трансформации механических сигналов в электрические в клетках волосков.Внутреннее ухо представляет собой пространство, где развивается большинство нарушений слуха. Здесь нельзя проводить биопсию, а очень нежная структура внутреннего уха изучается только на вскрытиях. Понимание правильных клеточных механизмов возрастной потери слуха влияет на развитие новых методов лечения старческой тугоухости, которые сейчас разрабатываются. Это может помочь ученым и врачам предотвращать или сводить до минимума наиболее распространённую разновидность повреждение слуха.Опубликованное Journal of Neuroscience исследование опрокидывает догму о главной причине возрастной глухоты. Исследуя доминантную роль прогрессирующего потери волосяных клеток при ухудшении слуха, связанном с нормальным старением, можно помочь миллионам людей, страдающим от этого расстройства. Именно для них ученые в разных странах мира разрабатывают терапии регенерации волосяных клеток. Но ни одно исследование не касается регенерации улитки, пишет MedicalXpress.