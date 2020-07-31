Диетолог Андрей Бобровский назвал шашлык главным секретом кавказского долголетия

Уникальная технология приготовления мяса, которая существует в кавказской кухне уже несколько тысячелетий, является одним из главных секретов долголетия кавказцев. В этом уверен диетолог Андрей Бобровский, который рассказала о пользе шашлыка для здоровья в эфире радио Sputnik.Кусочки баранины, запеченные на шампурах, являются оптимальным для здоровья мясным продуктом, богатым ненасыщенными жирами. "Конечно, нельзя отрицать, что долголетие определяется такими факторами, как чистые воздух и вода, но на Кавказе существует специфический продукт питания, который, как показали недавние исследования, может быть одним из основных факторов высокой продолжительности жизни. Это — шашлык из баранины", — говорит диетолог."Мясо — это не только белки, мясо — это еще и жиры. Особенно важны для организма человека ненасыщенные жиры, которые есть в мясе и рыбе. На Кавказе делают шашлык не из свинины, как в России, а из баранины. И не из всякой. Традиционно, для приготовления этого блюда используется мясо ягненка — то есть, молодого барашка. В нем больше полезных жиров. Имеет значение и способ приготовления — когда готовится шашлык, мясо теряет лишний жир — он просто капает вниз. При жарке на сковороде этого не происходит", — добавил специалист, отметив, что шашлык следует есть с зеленью и овощами — растительных продуктов должно быть столько же, сколько и мясных.