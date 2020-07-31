Диетолог Андрей Бобровский назвал шашлык главным секретом кавказского долголетия
Кусочки баранины, запеченные на шампурах, являются оптимальным для здоровья мясным продуктом, богатым ненасыщенными жирами. "Конечно, нельзя отрицать, что долголетие определяется такими факторами, как чистые воздух и вода, но на Кавказе существует специфический продукт питания, который, как показали недавние исследования, может быть одним из основных факторов высокой продолжительности жизни. Это — шашлык из баранины", — говорит диетолог.
"Мясо — это не только белки, мясо — это еще и жиры. Особенно важны для организма человека ненасыщенные жиры, которые есть в мясе и рыбе. На Кавказе делают шашлык не из свинины, как в России, а из баранины. И не из всякой. Традиционно, для приготовления этого блюда используется мясо ягненка — то есть, молодого барашка. В нем больше полезных жиров. Имеет значение и способ приготовления — когда готовится шашлык, мясо теряет лишний жир — он просто капает вниз. При жарке на сковороде этого не происходит", — добавил специалист, отметив, что шашлык следует есть с зеленью и овощами — растительных продуктов должно быть столько же, сколько и мясных.
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