Яблочная кожура содержит лекарство от рассеянного склероза

Ученые намерены определить безопасную дозу вещества, чтобы не вызвать отравления.Результаты исследования, проведенного Нейробиологи из Университета Томаса Джефферсона (США) полным ходом тестируют урсоловую кислоту, найденную в кожуре яблок и груш, ягодах (бруснике, клюкве, облепихе, чернике и некоторых других), а также в съедобных растениях (базилике, розмарине, мяте, душице, лаванде и чабреце).Уже доказано, что это органическое соединение обладает мощным противовоспалительным действием, а также другими полезными для человеческого организма свойствами. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Исследователи протестировали урсоловую кислоту на мышах с рассеянным склерозом — хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. В настоящий момент болезнь неизлечима, существующие методы пока способны лишь остановить прогрессирование заболевания на ранней стадии.Хронический процесс подавить они не в силах.Ученые воспроизвели хроническую форму рассеянного склероза у мышей в запущенной стадии и начали давать им урсоловую кислоту. Через два месяца такой добавки у лабораторных животных отмечены значительные улучшения состояния. Парализованные особи к концу лечебного курса смогли снова двигаться самостоятельно.Установлено, что урсоловая кислота подавляет активность иммунных клеток, поражающих миелиновые оболочки нервных волокон. Более того, соединение способно восполнять погибшие клетки, образующие миелиновую оболочку нервных волокон.Открытие американских ученых может привести к созданию долгожданного лекарства от страшной болезни. Но, прежде, чем перейти к клиническим испытаниям, необходимо определить безопасную дозу урсоловой кислоты, так как в больших количествах она ядовита.