Названы виды рыбы, которые можно давать детям

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Не вся рыба подходит для неокрепшего организма ребенка.Рыба является важным и обязательным продуктом в рационе ребенка, ведь она содержит множество витаминов и полезных веществ. Но родители должны знать, какую рыбу вводить в рацион малыша, чтобы достичь максимальной пользы для организма. На своей странице в Instagram врач-диетолог Светалана Фус рассказала, какую рыбу можно, а какую нельзя добавлять в детский рацион.Специалист отметила, что в 1-3 года ребенку можно давать нежирную рыбу (судак, минтай, треску, щуку, камбалу, хек). В мясе такой рыбы уровень жиров не превышает 4%. Чтобы в ней сохранились все полезные вещества и витамины, диетолог рекомендует, рыбку либо запекать, либо тушить.Позже в рацион малыша можно вводить рыбу со средней жирностью (горбушу, тунец, форель, лосось, карп, сазан). Они содержат 4-8% жиров.Известно, что рыба богата на витамины А, Д, Е, а также в ней много фосфора и ненасыщенных жирных кислот омега-3. Ее полезность также обусловлена содержанием полноценного белка., который легко усваиваются организмом человека.А вот в рыбе больших размеров может содержатся много ртути и тяжелых металлов, поэтому с ней нужно быть осторожнее.