Названы заболевания, которым подвержены любители кофе

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Суточная доза напитка не должна превышать 2-3 чашки.Увлечение таким бодрящим напитком, как кофе, со временем может провоцировать самые разнообразные проблемы со здоровьем. С таким заявлением выступили британские исследователи, назвавшие три самых распространенных недуга, проявляющихся с годами в организме любителей кофе.Основываясь на данных о разных исследований своих коллег и применив к ним метод генетического анализа, британские ученые выявили, что к злоупотреблению кофе приводят хромосомные мутации. Позднее им удалось отыскать людей, привыкших употреблять кофе в больших количествах и проверить состояние из здоровья. В перечне наиболее распространенных недугов у кофеманов оказались артропатия, остеоартрит и ожирение. Как утверждают авторы исследования, люди, которые злоупотребляют кофе, с высокой долей вероятности в будущем столкнутся с больными суставами и набором избыточного веса.В связи с этими обстоятельствами, специалисты рекомендуют людям избегать чрезмерного потребления кофе и даже называют предельную суточную дозу любимого напитка миллионов, которая составляет всего 6 небольших чашек в день. Кроме того, отмечается, что лучше всего не приближаться к этому показателю слишком часто и стараться ограничить себя двумя или тремя чашками.