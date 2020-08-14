Трампу доложили о том, что российская вакцина от коронавируса готова
Она сообщила, что в США также продолжается работа над созданием вакцины — сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. «Президента также информируют и о прогрессе в деле разработки наших собственных вакцин», — добавила Макинани.
Во вторник стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V». В США работа над своей вакциной будет завершена до конца года, а Трамп надеется, что до выборов 3 ноября.
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