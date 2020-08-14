Трампу доложили о том, что российская вакцина от коронавируса готова

Президент США Дональд Трамп в курсе об окончании работы над российской вакциной от коронавируса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. «Президента проинформировали об этом», — сказала она, оставив без комментариев российское достижение.Она сообщила, что в США также продолжается работа над созданием вакцины — сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. «Президента также информируют и о прогрессе в деле разработки наших собственных вакцин», — добавила Макинани.Во вторник стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V». В США работа над своей вакциной будет завершена до конца года, а Трамп надеется, что до выборов 3 ноября.