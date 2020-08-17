Врач раскрыл секрет "диеты хорошего настроения"

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С помощью изменения рациона можно не только похудеть и поправить здоровье, но даже повысить настроение и в целом улучшить свою жизнь, считает доктор Александр Мясников."Если подобрать правильный вариант, то ваши шансы на активную и долгую жизнь резко повысятся", – утверждает Мясников.Сославшись на мудрость древних эскулапов, в частности, знаменитого Гиппократа, который советовал изменять образ жизни при плохом самочувствии, Мясников дал и свой совет. Если рекомендации Гиппократа не помогли, нужно менять диету. И только тогда, если ты по-прежнему плохо себя чувствуешь, – обращайся к врачу."Время изменить диету!" – советует Мясников и разобрал несколько примеров, когда под личиной полезных продуктов скрывались продукты-обманки.К примеру, черный хлеб, который на волне моды на здоровое питание стали делать из белой рафинированной муки, добавляя красители и ароматизаторы. Покупая такой хлеб, мы думаем, что заботимся о своем здоровье, но на самом деле приобретаем вредные быстрые углеводы, которые быстро поднимают настроение, но потом человек испытывает спад эмоций и даже депрессию."Ничего, кроме калорий с колоссальной химической нагрузкой, вы не получите, покупая такой хлеб!" – предостерег врач. Хлеб должен быть из муки цельного помола с включением зерен, уверен он.То же касается и продуктов, которые мы чаще всего кладем на хлеб, когда делаем бутерброды. Враг "диеты хорошего настроения" № 1 – колбаса. В 2015 году этот продукт признали канцерогеном. Колбаса и другие копчености увеличивают риск ожирения, снижают инсулинорезистентность организма, ведут к онкологии."Это самый вредный продукт. В колбасный отдел лучше не ходить. Лучше покупайте мясо и используйте для бутерброда его, отваренное в течение получаса. В таком продукте и калорий меньше в несколько раз, и выходит дешевле", – поделился своим опытом Мясников.Очень популярный в диетах рис тоже может оказаться продуктом-обманкой. Очищенный рис может вызывать болезнь бери-бери (авитаминоз В1), при которой человек становится плаксивым, раздражительным, страдает от бессонницы. У него болят ноги во время ходьбы, снижается психическая и физическая работоспособность."Нет рисовой шелухи на зерне, нет витаминов, а болезни есть", – констатировал Мясников. Другое дело – дикий рис. Калории вроде бы те же, но он вкуснее, а сохраненная оболочка не дает быстро переварить эту пищу. В итоге уровень сахара в крови тоже повысится, но не за 3 минуты, как в случае с белым рисом, а за 20 минут. И инсулин будет медленно подниматься, не вызывая резистентность.Зеленым чаем тоже часто рекомендуют заменять черный. Он имеет противоонкологическое действие, является хорошим антиоксидантом, из него даже делают крем, который уничтожает бородавки. Но нередко зеленый чай, продающийся в магазинах, это коктейль: "густой-густой раствор сахара и немножко химических веществ"."Вкусно, здорово, но крайне вредно. Настолько вредно, что эти напитки во многих странах сегодня запрещают продавать вблизи школ. Потому что дети на него подсаживаются и отсюда 40% у нас детей с ожирением", – привел удручающую статистику доктор."Досталось" и молочным продуктам – частым спутникам монодиет. Чтобы сделать молочную диету вкусной многие покупают фруктовые йогурты. Однако зачастую это тот же неполезный десерт с большой порцией сахара, а также консервантов для длительного хранения."Чистая химия, чистый сахар, чистые трансжиры. Голый, откровенный, наглый, смеющийся вам в лицо вред!" – призвал Мясников внимательнее относиться к выбору продуктов.