Уникальные наночастицы спасут от разрушения зубной эмали

Специалисты Американского химического общества нашли способ, который предотвращает образование бактериальных биопленок на зубах и, как результат, не дает развиваться кариесу. Ведь именно кислоты, выделяемые бактериями в биоплеках, разрушают эмаль.Ученые предлагают использовать определенную формулу наночастиц церия, которую в соединении с фтором и прочими элементами можно было бы наносить у стоматолога как защитное покрытие. Известно: в ротовой полости обитает более 700 видов бактерий. Вскоре после чистки зубов эти бактерии вновь прилипают к зубам и начинают размножаться. А используя сахар в качестве источника энергии и строительного материала, бактерии образуют плотную пленку, которую нелегко удалить зубной щеткой.По мере того как бактерии продолжают метаболизировать сахар, они производят кислотные побочные продукты, которые растворяют зубную эмаль и приводят к кариесу. Наночастицы оксида церия способны разорвать этот порочный круг. Но, выяснили ученые, свойства и поведение наночастиц зависят, по крайней мере частично, от того, как они получены.Специалисты произвели наночастицы, растворяя в воде аммония-церия нитрат и сульфаты. Когда исследователи засевали пластинки из полистирола бактериями S.mutans и начинали кормить тех сахаром в присутствии наночастиц оксида церия, рост биопленки уменьшался на 40% (бактерии хуже прилипали к пластинке). И происходило это именно благодаря наночастицам.Что важно, токсичность этих наночастиц ниже, чем у нитрата серебра. Сейчас команда экспериментирует с целью стабилизации наночастиц при нейтральном или слабощелочном уровне кислотности, приближенном к показателям слюны. По словам ученых, помимо кариеса, наночастицам под силу предотвратить развитие воспаления десен.