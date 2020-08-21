Вареная колбаса действует на мозг как наркотик
В современной вареной колбасе стало больше соли. Кроме того, в нее добавляют сахар, муку, крахмал — все то, что легко и быстро превращается в калории. «Сочетание соли, углеводов и жира на мозг действует опьяняюще, как пищевой наркотик», — говорит Гаврилов.
Есть в продуктах мясопереработки и белки — их наличие регламентируется ГОСТом. Но с учетом происхождения их ценность невелика — источником этого компонента становятся жилы, шкурки, губы и прочие части, переварить которые человек не в состоянии.
Как ни странно, гораздо полезнее изделия с соевым белком. Но называть их колбасой уже как-то неловко, смеется диетолог.
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Добавил med2ru в категорию Неврология
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