Вареная колбаса действует на мозг как наркотик

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«Докторскую» колбасу придумали в СССР как диетическую — для восстановления здоровья советских граждан, которое было подорвано Гражданской войной, в условиях нехватки продуктов. Почему же сейчас она стала вредной и ведет к стремительному набору лишнего веса? Объясняет диетолог Михаил Гаврилов.В современной вареной колбасе стало больше соли. Кроме того, в нее добавляют сахар, муку, крахмал — все то, что легко и быстро превращается в калории. «Сочетание соли, углеводов и жира на мозг действует опьяняюще, как пищевой наркотик», — говорит Гаврилов.Есть в продуктах мясопереработки и белки — их наличие регламентируется ГОСТом. Но с учетом происхождения их ценность невелика — источником этого компонента становятся жилы, шкурки, губы и прочие части, переварить которые человек не в состоянии.Как ни странно, гораздо полезнее изделия с соевым белком. Но называть их колбасой уже как-то неловко, смеется диетолог.