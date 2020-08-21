Симптомы диабета 2 типа: обращайте внимание на волдыри

Волдыри, появляющиеся на определенных участках тела, могут оказаться одним из предупреждающих знаков возникшего заболевания.Диабет 2 типа обладает коварной особенностью – он длительное время развивается без очевидных симптомов и явного недомогания, поэтому во многих случаях обнаруживается, когда организму уже оказывается причинен серьезный ущерб. Высокий уровень сахара в крови, сопровождающий данное заболевание, вызывает повреждение таких частей тела, как глаза, нервы, почки и кровеносные сосуды. Когда это происходит, на поверхность может всплыть ряд тревожных симптомов.В некоторых случаях подобное внутреннее повреждение, вызванное диабетом, может провоцировать появление волдырей на поверхности некоторых частей тела, и на них нужно обращать самое пристальное внимание.«Диабетические волдыри могут возникать на тыльной стороне пальцев рук, ног, стоп, иногда – на ногах или предплечьях», - рассказали специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA).Они поясняют, что такие волдыри могут напоминать следы ожогов, их возникновение часто сопряжено с развитием диабетической невропатии. Последняя представляет собой разновидность повреждения нервов по всему телу, обусловленного разрушительным действием высокой концентрации сахара в крови.«Иногда волдыри бывают довольно большими, однако они безболезненны и не имеют выраженной красноты. Обычно они заживают сами по себе, без шрамов, примерно за три недели», - предупреждают эксперты ADA.Устранить неприятный симптом и предотвратить риск дальнейших осложнений помогает контроль над уровнем сахара в крови, подсказывают медики. Одним из способов добиться такого контроля является питье воды. Дело в том, что когда уровень сахара в крови повышается, тело старается вывести его излишки вместе с мочой. В результате организм стремительно теряет жидкость, ее недостает ему для регидратации. Употребление воды помогает решить проблему и дополнительно способствует выведению избытка глюкозы.Помимо того, специалисты советуют следить за питанием, избегать употребления продуктов с высоким содержанием углеводов, а также поддерживать определенный уровень физической активности. Для стабилизации уровня сахара следует стремиться к 2,5 часам физических упражнений в неделю.