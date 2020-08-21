Четыре признака, что печени нужна помощь
Отсутствие аппетита
Если ваш аппетит резко переменился, возможно, стоит проверить печень. По данным Клиники Майо, потеря аппетита является одним из наиболее распространенных признаков повреждения печени.
Проблемы со сном
Много факторов могут негативно сказаться на сне. В рамках исследования, представленного в 2012 году в Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis, обнаружилось, что одним из возможных виновников является цирроз печени.
Забывчивость
Время от времени все забывают, где оставили ключи или что хотели сделать, но если ситуация ухудшается, есть смысл проверить печень. Этот орган отвечает за удаление токсинов из крови. Их накопление в головном мозге приводит к печеночной энцефалопатии, что провоцирует потерю памяти.
Покраснели ладони
Если ладони внезапно стали красного цвета, и он сохраняется даже в спокойном состоянии, речь может идти о неалкогольной жировой болезни печени.
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