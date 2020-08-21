Четыре признака, что печени нужна помощь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Печень – орган, способный регенерировать. Но иногда ресурсы для этого у нее заканчиваются, и орган посылает сигналы о проблемах. Важно не пропустить их.Отсутствие аппетитаЕсли ваш аппетит резко переменился, возможно, стоит проверить печень. По данным Клиники Майо, потеря аппетита является одним из наиболее распространенных признаков повреждения печени.Проблемы со сномМного факторов могут негативно сказаться на сне. В рамках исследования, представленного в 2012 году в Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis, обнаружилось, что одним из возможных виновников является цирроз печени.ЗабывчивостьВремя от времени все забывают, где оставили ключи или что хотели сделать, но если ситуация ухудшается, есть смысл проверить печень. Этот орган отвечает за удаление токсинов из крови. Их накопление в головном мозге приводит к печеночной энцефалопатии, что провоцирует потерю памяти.Покраснели ладониЕсли ладони внезапно стали красного цвета, и он сохраняется даже в спокойном состоянии, речь может идти о неалкогольной жировой болезни печени.