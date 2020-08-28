Раскрыт секрет долголетия японцев
По утверждению специалиста, тайна кроется в рационе его соотечественников. Японцы едят много морепродуктов и потребляют растительную пищу. Кроме того, в рационе японцев отсутствуют сладкие напитки, что также оказало свое положительное влияние.
Кроме того, Цуганэ подчеркнул, что бобовые в ферментированном виде препятствуют развитию онкологии в области груди и снижают шанс возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
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