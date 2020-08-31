Польза кокосового масла для здоровья и 5 вкусных способов включить его в свой рацион
Польза кокосового масла
Поддерживает здоровье иммунной системы - содержит лауриновую жирную кислоту, благотворно влияющую на здоровье иммунной системы.
Борется с болезнетворными микроорганизмами - обладает мощными противомикробными свойствами, которые могут помочь защитить от патогенов и других вредных биологических агентов.
Повышает метаболизм - вместе клетчатка и жиры в кокосовом масле ускоряют обмен веществ, улучшая пищеварение. Недавние исследования показали, что жиры в кокосовом масле могут поддерживать чувство сытости в течение более длительных периодов времени.
Снижает уровень холестерина - помогает подавить абсорбцию избыточного холестерина в кишечнике. Это помогает минимизировать риск осложнений со здоровьем и состояний, связанных с высоким уровнем холестерина.
Повышает функции мозга - недавние исследования показали, что жиры в кокосовом масле служат источником топлива для клеток мозга, нуждающихся в глюкозе. Они улучшают работу мозга и защищают мозг от возрастного спада, который может привести к деменции.
5 способов включить кокосовое масло в рацион
1. Намажьте кокосовое масло на свежий тост или на блины.
2. Фруктовый соус - окуните свежие фрукты в топленое кокосовое масло.
3. Смузи - используйте кокосовое масло при приготовлении смузи и коктейлей, чтобы добавить кремообразности.
4. Глазурь - намазывайте домашние кексы и пирожные кокосовым маслом вместо глазури, купленной в магазине.
5. Заправки для салатов - растопите столовую ложку кокосового масла и смешайте ее с классической заправкой для салатов.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий