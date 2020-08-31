Польза кокосового масла для здоровья и 5 вкусных способов включить его в свой рацион

В тропических странах по всему миру кокосовые пальмы называют «деревом жизни» и не зря. Каждая часть дерева, от кокосов наверху до корней внизу, используется и превращается в ряд полезных продуктов. К ним относятся кокосовое молоко, кокосовое масло и кокосовое масло.Польза кокосового маслаПоддерживает здоровье иммунной системы - содержит лауриновую жирную кислоту, благотворно влияющую на здоровье иммунной системы.Борется с болезнетворными микроорганизмами - обладает мощными противомикробными свойствами, которые могут помочь защитить от патогенов и других вредных биологических агентов.Повышает метаболизм - вместе клетчатка и жиры в кокосовом масле ускоряют обмен веществ, улучшая пищеварение. Недавние исследования показали, что жиры в кокосовом масле могут поддерживать чувство сытости в течение более длительных периодов времени.Снижает уровень холестерина - помогает подавить абсорбцию избыточного холестерина в кишечнике. Это помогает минимизировать риск осложнений со здоровьем и состояний, связанных с высоким уровнем холестерина.Повышает функции мозга - недавние исследования показали, что жиры в кокосовом масле служат источником топлива для клеток мозга, нуждающихся в глюкозе. Они улучшают работу мозга и защищают мозг от возрастного спада, который может привести к деменции.5 способов включить кокосовое масло в рацион1. Намажьте кокосовое масло на свежий тост или на блины.2. Фруктовый соус - окуните свежие фрукты в топленое кокосовое масло.3. Смузи - используйте кокосовое масло при приготовлении смузи и коктейлей, чтобы добавить кремообразности.4. Глазурь - намазывайте домашние кексы и пирожные кокосовым маслом вместо глазури, купленной в магазине.5. Заправки для салатов - растопите столовую ложку кокосового масла и смешайте ее с классической заправкой для салатов.