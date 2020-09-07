Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо

Исследователи из Университета Южной Австралии и Национального университетом Кёнсан выяснили, как нельзя готовить мясо.Пока повара со всего мира советуют готовить мясо на гриле или обжаривать его до хрустящей корочки, а учены призывают прекратить это делать, так как это очень вредно.Дело в том, что красное жареное мясо содержит белковые соединения, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете. Эти соединения образуются при карамелизации мяса при высокой температуре."Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток".По мнению ученых, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо сократить количество потребляемого красного мяса или хотя бы изменить способы его приготовления.Уровень AGE можно в некоторой мере снизить, если жареное красное мясо употреблять с большим количеством необработанной растительной пищи — травами, фруктами и овощами. Также мясо можно готовить на медленном огне, но лучше отдавать предпочтение запеканию и приготовлению на пару.