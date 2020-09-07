В жидкости для электронных сигарет обнаружили новые токсичные вещества

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Оказалось, что ароматизаторы и растворители могут реагировать друг с другом, что приводит к появлению новых опасных компонентов.Ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет могут вступать в химические реакции. Получающиеся в результате вещества могут быть очень опасны для легких, сосудов и сердца. Об этом ученые рассказали на виртуальном Международном конгрессе Европейского респираторного общества.Профессор Свен-Эрик Джорт (Sven-Eric Jordt) из Медицинской школы Университета Дюка, автор исследования отметил, что производители жидкостей для вейпов заявляют, что их продукты химически стабильны. Однако он с соавторами обнаружил в этих жидкостях новые соединения, результат химических реакций обычных компонентов жидкостей для вейпов, ароматизаоров и растворителей.Ученые хотели посмотреть, как реагируют человеческие клетки и ткани в лабораторных условиях на ароматические компоненты жидкостей для вейпов. Рассмотрели они и новые соединения, которые получались при добавлении растворителей пропиленгликоля и глицерина. В пресс-релизе ученые не приводят химические названия этих веществ.Оказалось, что новые компоненты, более токсичны, чем стандартные ароматизаторы и растворители. Наиболее «едкие» вещества получались в жидкостях с запахами ягод и корицы. Ученые указывают, что в некоторых случаях в них может превращаться более 40% ароматизаторов.Ученые сообщили, что новые компоненты, образующиеся в жидкостях для вейпа, потенциально могут ускорять ритм сердца, приводить к аритмии, повышать артериальное давление, вызывать воспаление. Раздражающее действие на дыхательные пути может приводить к кашлю и затруднению дыхания. В лабораторных экспериментах даже низкие концентрации новых компонентов вейпов приводили к смерти клеток.Еще одно удивительное свойство новых веществ – способность подавлять работу митохондрий, клеточных органелл, которые ответственны за выработку энергии для организма.Авторы исследования считают, что производители жидкостей для вейпов должны указывать на продуктах не только «оригинальный» состав, но и вещества, которые могут образовываться после некоторого периода хранения. Также важно, о реальной токсичности этих продуктов не знают регуляторы.