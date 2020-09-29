Онколог Смирнова объяснила, когда вредят организму молоко и кефир
Онколог Смирнова объяснила в Instagram, что молоко – несмотря на свой полезный потенциал – может быть противопоказано некоторым людям. По словам специалиста, при наличии лактазной недостаточности, аллергии на белок молока этот продукт может вредить организму. В таких случаях употребление молока будет вызывать негативные симптомы пищеварительной дисфункции – вздутие, диарею.
Лактазная недостаточность возникает из-за недостатка фермента, перерабатывающего молочный сахар лактозу, пояснила медик. Когда человек с такой особенностью пьет молоко, лактоза попадает в его толстую кишку непереработанной. Кишечные бактерии после нее начинают вырабатывать углекислый газ, воду и молочную кислоту, раздувающие петли кишки и вызывающие другие изнурительные состояния.
Причиной расстройства также могут быть сыры, сливки и кефир, добавила онколог.
Говоря о возможной опасности кефира, Смирнова сообщила, что он может вредить организму при остром гастрите и энтерите.
«Свежий кефир имеет слабительное действие, а двух-трехдневный, наоборот, крепит», - уточнила врач.
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