Фитнес-тренер раскритиковала советы Малышевой по питанию

Недавно Елена Малышева устроила в социальных сетях марафон. Телеведущая ежедневно выкладывала рационы питания, которые она считает полезными.Однако у известного фитнес-тренера Екатерины Усмановой сложилось негативное мнение о советах телеведущей."Недавно Малышева в Instagram решила провести марафон и ежедневно выкладывала определенный рацион. И вот там было: "Сегодня мы съедаем три яйца и два грейпфрута". Это просто катастрофа. Это жесть! 2020 год! Я думала, так уже никто не делает!" - утверждает эксперт."В Интернете на любую тему найдется два противоречащих друг другу лагеря. В теории можно заблудиться, поэтому я доверяю своему опыту и опыту коллег. Я, например, прекрасно отношусь к молочке, у меня ребенок ее ест, и никаких проблем, хотя сейчас все аллергики", - добавила тренер.