Диетолог назвала три простых правила, чтобы сократить калории и похудеть

О том, как сократить количество калорий за счет лишних и благодаря этому похудеть, рассказала диетолог Елена Кален.В своем Instagram диетолог назвала желающим похудеть три простых правила, позволяющих сократить объем поедаемых калорий. Эксперт подчеркнула, что именно переедание лежит в основе большинства случаев лишнего веса.Первое правило – не употреблять пищу перед телевизором, компьютером или уткнувшись в телефон. Такая манера, констатирует Кален, мешает мозгу вовремя отреагировать на пищеварительные сигналы об утолении голода – в результате человек, будучи сытым, «продолжить жевать автоматически».Второе правило – исключить «искусственную» пищу. Диетолог советует отказаться от потребления фастфуда, магазинных сладостей, газированных напитков, поскольку подобная еда и питье раздражают желудок, провоцируя ощущение «все время хочу есть».Совет эксперта: употреблять больше свежих овощей, фруктов, других натуральных, малообработанных продуктов.Третье правило – не голодать. Диетолог пояснила, что ключевым принципом похудения является употребление пищи при первых признаках голода и строго до момента его утоления«Если человек голодает, его организм начинает делать запасы. Тогда вес уходит неохотно и медленно», - резюмировала эксперт.