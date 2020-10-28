Депутат Менделевич рассказал о том, как спорт влияет на профилактику коронавируса

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Физическая активность позволяет укрепить иммунную систему и снизить вероятность тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.Говоря о влиянии спорта на профилактику COVID-19, депутат Менделевич заявил, что новый вирус пока что изучен довольно слабо, поэтому многие аспекты остаются за гранью понимания. Но можно не сомневаться в том, что укрепление физического здоровья, которое достигается спортом, помогает организму перебороть вирус."Если говорить о профилактике коронавируса, то рецепт универсальный — это укрепление иммунной системы. Кто-то прибегает к использованию разнообразных народных средств, но самое результативное средство — это здоровый образ жизни. Нужно отказаться от вредных привычек и начать заниматься физкультурой, а также соблюдать распорядок дня. Все это в комплексе показывает самые лучшие результаты", — отметил депутат.Менделевич добавил, что в случаях, когда работа иммунитета нарушена серьезными заболеваниями, нужно бросить попытки заниматься самолечением и обратиться к специалистам. Только врач может назначить оптимальное лечение, когда иммунная система сбоит из-за серьезного недуга.